Rechazan recurso de nulidad contra la elección de rector en la UP

El Pleno del Organismo Electoral Universitario (OEU) de la Universidad de Panamá rechazó por unanimidad el recurso de nulidad presentado contra la elección de rector del pasado 1 de julio de 2026. La impugnación, interpuesta por el abogado Jonathan Brown Racine en representación del profesor Manuel Óscar Lasso Ramos, no fue admitida al no cumplir con los requisitos formales del artículo 97 del Reglamento General de Elecciones Universitarias.

El organismo electoral señaló que el recurso falló al no describir de manera individualizada los hechos correspondientes a las causales alegadas. Además, la reclamación no cumplió con el criterio de magnitud establecido en el reglamento, ya que los cuestionamientos se limitaron a la Extensión Universitaria de Soná, sin identificar otras mesas que pudieran alterar el resultado general de las votaciones.

La resolución destaca que, con 175 de las 200 mesas escrutadas, la tendencia es matemáticamente irreversible. El candidato José Emilio Moreno lidera con el 55.594% de la votación ponderada, seguido por Migdalia Bustamante Villarreal con el 19.894%. El OEU concluyó que, aun si todos los votos pendientes se asignaran al segundo lugar, el resultado de la elección permanecería inalterable.

La decisión fue adoptada formalmente el 6 de julio de 2026 durante la reunión del Pleno No. 011-2026. Para el fallo, las autoridades electorales se basaron en las facultades otorgadas por la Ley 24 de 2005 (Ley Orgánica de la UP), el Estatuto Universitario y el Reglamento General de Elecciones.