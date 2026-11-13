Reconocen la labor diplomática del embajador estadounidense

La gestión del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, recibió el reconocimiento de diputados de la Asamblea Nacional y analistas políticos, quienes destacaron su desempeño diplomático y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Panamá y Estados Unidos, luego de que fuera galardonado con el Premio Sue M. Cobb 2026 por su Servicio Diplomático Ejemplar, otorgado por el Consejo de Embajadores Estadounidenses.

El reconocimiento resalta los esfuerzos de Cabrera por fortalecer la importancia estratégica e impulsar temas prioritarios para ambos países y la región, entre ellos la seguridad regional, el comercio, la inversión y la migración.

Al respecto, el diputado Medin Jiménez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, destacó que “para mí, la labor que está haciendo ha sido muy atinada en diferentes formas, ya que hace muchos años no teníamos ese respaldo como socio comercial. Por mucho tiempo no existió esa relación con el pueblo ni con las diferentes comunidades. Se ha tratado de implementar relaciones humanitarias que son tan importantes”.

Por su parte, el diputado Ronald de Gracia expresó que “su gestión me parece excelente y la verdad agradecemos el gran apoyo que su gobierno ha tenido para con nosotros. En el tema diplomático considero que ha sido muy respetuoso y ecuánime. En lo personal me ha gustado mucho su manejo en comparación con anteriores embajadores”.

En tanto, el analista político Roberto Troncoso consideró que el reconocimiento internacional es merecido, tomando en cuenta el papel que ha desempeñado Cabrera en el acercamiento entre ambos países y su capacidad para conectar con la población panameña.

“A mi modo de ver ha hecho un papel muy positivo, ya que ha estado a la altura de todos los temas, a tal punto que ha logrado conectar con los panameños. Su trabajo de relaciones bilaterales ha tenido un balance que otros embajadores no habían tenido con Panamá, así que dicho galardón es bien ganado”, sostuvo Troncoso.