Rector Eduardo Flores presenta declaración jurada y descarta reelección en la UP

El rector de la Universidad de Panamá (UP) Eduardo Flores Castro, presentó una declaración jurada notarial en la que deja constancia de que “no se postulará a la reelección ni aceptará ningún cargo de autoridad dentro de la primera casa de estudios superiores del país”.

Según el reporte oficial, la declaración jurada del rector fue suscrita el pasado 13 de enero ante el notario público duodécimo del circuito de Panamá.

“En el documento notariado, la máxima autoridad de la Casa de Méndez Pereira, bajo la gravedad del juramento, manifestó de manera libre, voluntaria y consciente que no se postulará ni aceptará candidatura alguna para el cargo de rector de la Universidad de Panamá durante el período 2026-2031, ni en procesos electorales posteriores convocados para ocupar dicha posición”, informó la primera casa de estudios.

Asimismo, Flores Castro señaló que, una vez concluido el período para el cual fue electo por la comunidad universitaria, no aceptará ningún cargo de autoridad dentro de la institución, en la que ha laborado de forma ininterrumpida por más de 43 años.

“Yo voy a concluir el 30 de septiembre de 2026, diez años de ser rector de la universidad, y eso es suficiente”, afirmó.

Actualmente, en la Asamblea Nacional de diputados se encuentra en segundo debate el proyecto de ley 83, que regula la reelección del rector y de otras autoridades en las universidades oficiales del país.

Sobre esta iniciativa, el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, indicó que las distintas bancadas analizan la posibilidad de permitir una reelección por un período adicional como una propuesta consensuada.