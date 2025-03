Rector se pronuncia sobre caso judicial de profesor y reitera respeto de las normas jurídicas

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro salió al paso de informaciones que circulan en redes sociales respecto a un caso judicial ocurrido hace más de 15 años.

Flores Castro consideró oportuno aclarar que los hechos por los cuales se responsabiliza al profesor Fidel Palacio no ocurrieron bajo su administración.

En un comunicado difundido en las redes sociales de la Casa de Méndez Pereira, la máxima autoridad universitaria expresó que aquellas personas involucradas en casos judiciales deben están sometidos al rigor de un proceso judicial que determine sus responsabilidades penales ante los cargos que se les imputan.

“La Universidad de Panamá siempre ha colaborado y seguirá colaborando con las instancias judiciales para que se haga justicia" subrayó el rector.

Es importante destacar que el caso en referencia guarda relación con un tema presupuestario de esa unidad académica.

El presupuesto está direccionado desde que es aprobado en el Ministerio de Economía y Finanzas y posteriormente aprobado en la comisión de Presupuesto de la Asamblea. El presupuesto no puede ser utilizado para otro rubro de los ya establecidos en la ley de presupuesto de cada año.

“El que hizo este video tergiversardor no conoce la Universidad de Panamá, además de que no hay donaciones en la UP desde hace mas de 40 años y no existe fondo del educador“, señaló el rector.