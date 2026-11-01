Recuperan auto reportado como hurtado en Puerto Caimito

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la aprehensión de un hombre y una mujer presuntamente vinculados al delito de hurto de vehículo, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada el 31 de octubre en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

La diligencia fue desarrollada por la Sección de Atención Primaria de La Chorrera de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), como parte de una investigación por un hecho ocurrido el 27 de octubre en la ciudad de Panamá.

Durante el operativo, las autoridades recuperaron un vehículo tipo pick up, color blanco y doble cabina, que mantenía una denuncia por hurto. Además, encontraron partes de otro automóvil con características similares, que serán sometidas a verificaciones.

La Procuraduría indicó que los dos aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para continuar con el proceso judicial correspondiente.