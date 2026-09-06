Recuperan vehículo robado tras asalto a una mujer en Juan Díaz

Un vehículo reportado como robado fue recuperado por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de Juan Díaz, luego de un operativo desplegado tras el asalto a una mujer en la vía José Agustín Arango, frente a la Escuela Ernesto T. Lefevre.

De acuerdo con el reporte, la víctima, de 29 años, fue interceptada por dos hombres, uno de ellos presuntamente armado. Los sujetos la amenazaron y amarraron para despojarla de su vehículo y teléfono celular.

Las unidades policiales ubicaron el automóvil en el sector de Ciudad Radial, cerca de la Cancha de Los Almendros, mediante el sistema de localización activado en el teléfono de la víctima.

El vehículo fue encontrado abandonado y en buen estado. Posteriormente, quedó a órdenes de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

Las investigaciones continúan.