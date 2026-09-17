Reducción de salarios estaría entre recomendaciones para la Unachi

Una presunta reducción de salarios para algunos, profesores y funcionarios administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) habría sido planteada entre las recomendaciones surgidas de la reunión sostenida ayer entre el rector Absel Navarro, la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Saiz, y el subcontralor, Omar Castillo.

Fuentes oficiales señalaron que entre los posibles “acuerdos” recomendados por el Ejecutivo estaría la revisión de los salarios de algunos funcionarios de la universidad.

El asesor legal de la Unachi, Amílcar Fuentes, manifestó que “no he conversado oficialmente con el rector sobre el tema, pero una reducción salarial podría ser ilegal sí afecta derechos establecidos por ley”. No obstante, explicó que los acuerdos internos de la institución sí pueden ser modificados.

Por su parte, la decana de la Facultad de Administración de Empresas, Kilmara Castrellón, indicó que “cualquier modificación dependería de la condición del funcionario, especialmente en casos de ascensos temporales administrativos y que el asunto tendría que ser sometido a consideración del Consejo correspondiente”.