Registran 27 familias damnificadas tras incendio en Calidonia que dejó una adulta mayor fallecida

La Alcaldía de Panamá informó que un total de 27 familias resultaron damnificadas tras el incendio estructural registrado la noche del sábado 14 de noviembre en el sector de La Macarronera, corregimiento de Calidonia. El siniestro, que consumió en su totalidad la estructura tipo barraca conocida como “Casita Verde” en la calle Mariano Arosemena, también cobró la vida de una mujer de 77 años con movilidad reducida, quien no logró salir a tiempo y fue localizada entre los escombros. Actualmente, los afectados reciben asistencia social por parte del equipo municipal, la Junta Comunal de Calidonia y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Ante esta tragedia, la Junta Comunal de Calidonia emitió un pronunciamiento en el que lamentó el fallecimiento de la residente y expresó sus condolencias a sus familiares, señalando que el suceso evidencia nuevamente el grave peligro que representan las barracas de madera condenadas en el corregimiento. La representante Yatzumaly Worrell recordó que ha advertido de manera reiterada sobre las condiciones precarias de estos inmuebles y calificó como “inadmisible que, en pleno centro de la ciudad, tantas familias sigan expuestas a viviendas que pueden convertirse en trampas mortales”.

En su comunicado, la autoridad local hizo un llamado firme y prioritario al Miviot para que, en coordinación con las instituciones y comunidades correspondientes, impulse un proyecto destinado a eliminar progresivamente estas estructuras y ofrecer alternativas habitacionales seguras y dignas. La junta comunal subrayó que la pérdida de una vida humana obliga a actuar con urgencia y a ejecutar soluciones concretas para evitar que una desgracia similar vuelva a repetirse en la zona.

De acuerdo con el informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), la emergencia fue reportada a las 11:11 p. m. en el Departamento de Control de Radio, activando el despliegue de cerca de 75 unidades de la Dirección de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), bajo el mando del subteniente Ángel Álvarez y el capitán Alexander Pérez. Los camisas rojos de las estaciones Ricardo Arango, Calidonia, Juan Antonio Guizado, Balboa y Carrasquilla, apoyados por un tanquero de Tocumen, lograron sofocar las llamas y evitar su propagación a una edificación de mampostería contigua, mientras la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) inició las experticias para determinar el origen del fuego.