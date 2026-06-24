Reino Unido entrega embarcaciones repotenciadas a Panamá para la lucha contra el narcotráfico

Las dos primeras de cinco embarcaciones repotenciadas que fortalecerán la capacidad operativa de la Unidad Táctica Antidrogas (UTOA) de la Policía Nacional fueron entregadas al ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, como parte de la cooperación estratégica entre Panamá y el Reino Unido para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La repotenciación de la flota es resultado del memorando de entendimiento en materia de seguridad suscrito por ambos países en abril de este año en Londres, y forma parte de una inversión cercana a un millón de dólares realizada por el Gobierno británico para fortalecer la seguridad marítima panameña, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

“Nuestros mares se han convertido en uno de los principales escenarios de la delincuencia organizada transnacional. Con estas embarcaciones fortalecemos nuestra capacidad de intervención marítima, mejoramos la movilidad táctica, incrementamos la respuesta y ampliamos la cobertura operativa en las áreas de mayor incidencia del narcotráfico”, afirmó el ministro Ábrego durante la ceremonia de bautizo.

El titular de Seguridad Pública explicó que el proyecto se ha desarrollado durante los últimos cuatro meses y continuará con la restauración de otras tres embarcaciones que próximamente serán incorporadas al servicio operativo de la Policía Nacional.

Por su parte, el embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston, señaló que la entrega de las embarcaciones representa uno de los primeros resultados concretos del acuerdo entre ambos gobiernos y reafirma la estrecha relación bilateral en materia de seguridad.

“Panamá desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Su ubicación estratégica, su liderazgo operativo y su alcance marítimo lo convierten en un socio clave para proteger no solo a la región, sino también al Reino Unido y Europa”, manifestó.

Lord Roy Collins, subjefe de la Cámara de los Lores y portavoz de Igualdad del Gobierno del Reino Unido, destacó que la cooperación bilateral fortalece las capacidades de patrullaje marítimo, las operaciones sustentadas en inteligencia y la identificación de embarcaciones de alto riesgo. Añadió que hasta el 80 % de la cocaína incautada en Panamá tiene como destino el Reino Unido y Europa, lo que evidencia la importancia de esta alianza.

Las nuevas embarcaciones incrementarán el alcance de los patrullajes marítimos y fortalecerán las operaciones de interdicción contra las redes del narcotráfico que utilizan el litoral pacífico panameño como corredor para el tráfico internacional de drogas.