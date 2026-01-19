Reparan vía principal en Río Abajo

Los trabajos de reparación de la vía principal e instalación de alcantarilla con material reciclado en calle 10 del corregimiento de Río Abajo, iniciaron hoy lunes, 19 de enero, con la participación de personal de la Alcaldía de Panamá, del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la Junta Comunal del sector.

El MOP invierte con el material y personal, mientras que la Alcaldía colabora con maquinaria y equipos y personal de la Subdirección de Obras Comunitarias, detalla un comunicado la alcaldía capitalina.

“Las labores que buscan mejorar en tramo afectado de 25.50 metros de largo por 3.20 de ancho, también incluye la reparación de la cuneta para facilitar el flujo de las aguas pluviales”, informaron.

Esta rehabilitación forma parte del plan de mejoras de avenidas, aceras y espacios públicos en todo el distrito capital para facilitar la movilidad y embellecer la ciudad, que ejecuta la Alcaldía de Panamá.