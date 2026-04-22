Reportan apagón en la capital tras una falla en unidades de Gatún

Varios sectores de la ciudad capital quedaron sin suministro eléctrico debido a la activación de un esquema de desligue de carga en el sistema eléctrico nacional la noche de este 22 de abril, informó la empresa ENSA.

Según la compañía, “varios sectores de la ciudad capital de nuestra zona de concesión se encuentran sin suministro eléctrico debido a la activación de un esquema de desligue de carga por parte del sistema eléctrico nacional”.

De acuerdo con el Centro Nacional de Despacho (CND), la medida fue adoptada luego del “disparo de las unidades 1 y 3 de Gatún”, lo que obligó a realizar ajustes para mantener la estabilidad del sistema.

ENSA indicó que su personal se mantiene trabajando en conjunto con el CND para normalizar el servicio. “Nuestro equipo se mantiene en coordinación con el CND para recuperar el servicio de forma paulatina en el menor tiempo posible”, señaló la empresa.

Hasta el momento, no se ha precisado el tiempo estimado para el restablecimiento total del suministro eléctrico en las áreas afectadas.