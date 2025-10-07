Reportan sismo de 4.7 en Tonosí, Los Santos

En la mañana de este martes, 7 de octubre, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud 4.7, al oeste del distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

De acuerdo con el reporte preliminar del instituto, el sismo se registró a las 6:50 a.m. de este martes, con una profundidad de 14 kilómetros.

Inicialmente, se había informado que el temblor fue de magnitud 4.5.

Del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informaron que “personal de respuesta se mantiene realizando monitoreo en diferentes sectores luego que se registrara un sismo de 4.5 de magnitud a unos 39 kilómetros al oeste de Tonosí”.

“Hasta el momento no se han reportado afectaciones”, dijo Luis Iván Pérez, director provincial del Sinaproc.