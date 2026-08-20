Reporte de 118 arrestos en toque de queda en San Miguelito

Un total de 118 personas aprehendidas, entre ellas siete menores de edad, dejan los primeros días de los operativos policiales y de restricción de movilidad implementados en cuatro corregimientos de San Miguelito.

Así lo informó el comisionado Javier Batista, jefe de la Zona Policial del distrito, quien detalló que las acciones abarcan controles tanto nocturnos como diurnos, garantizando el respeto a los ciudadanos que justifican su tránsito por razones laborales o de fuerza mayor.

Por su parte, la alcaldesa Irma Hernández reconoció que la medida restrictiva funciona como “un curita” ante la compleja situación de violencia que atraviesa el distrito, donde ya se contabilizan más de 70 asesinatos. Sin embargo, enfatizó que quedarse de brazos cruzados no era una opción y que buscar espacios de tranquilidad para los residentes era una prioridad ineludible. El decreto se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de agosto en los corregimientos de Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias y Belisario Porras.

Por otro lado, tras los crímenes y situaciones violentas el distrito de Antón también estableció una medida de restricción.