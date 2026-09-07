Reprograman para el 13 de octubre audiencia de acusación contra “Gaby” Carrizo

La audiencia de acusación contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, fue reprogramada para el próximo 13 de octubre de 2026. La diligencia, que debía realizarse este lunes 7 de septiembre en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, se suspendió a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, según confirmó su abogado defensor, Pedro Meilán.

El proceso se encuentra en la fase intermedia, periodo en el que el Ministerio Público debe presentar formalmente la acusación y las pruebas, mientras la defensa cuestiona los señalamientos y anuncia sus propios elementos probatorios.

Mientras avanza la causa, el exvicepresidente se mantiene bajo la medida cautelar de arresto domiciliario.

En la diligencia fijada para el 13 de octubre deberá determinar si existen los elementos procesales necesarios para enviar la causa a juicio oral.Por otra parte, para el próximo 23 de septiembre a las 2:00 p.m., se mantiene programada una audiencia de apelación en la Sala 2 del SPA.

En dicha sesión se resolverá el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de la jueza de garantías, Karolina Santamaría, quien el pasado 4 de septiembre rechazó la solicitud de secuestro de un apartamento de Carrizo ubicado en Costa del Este.

La Fiscalía investiga a Carrizo por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado, tras un supuesto incremento patrimonial no sustentado de aproximadamente $1.9 millones, con base en una auditoría de la Contraloría General de la República. La imputación de cargos le fue formulada en enero de 2026.