Reprograman para el 3 de abril audiencia de imputación de cargos de la diputada Zulay Rodríguez

La magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ariadne Maribel García Angulo, accedió a reprogramar para el 3 de abril de 2024, a las 2:00 p.m., el acto de audiencia de formulación e imputación de cargos para la diputada Zulay Rodríguez, “por su no comparecencia como la persona indiciada”, con fundamento en el artículo 278 del Código Procesal Penal, informó el Órgano Judicial.

La solicitud de reprogramar la audiencia fue realizada por la magistrada fiscal María Cristina Chen Stanziola, toda vez que el artículo 278 del Código Procesal Penal indica que a la audiencia debe comparecer el fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

La causa en la que es mencionada la diputada de la Asamblea Nacional está relacionada con la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto con abuso de confianza y estafa; contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales; contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita, y contra la administración de justicia, en la modalidad de prevaricato

La sesión, que se efectuó de manera presencial y a través del programa de videoconferencias Zoom, comenzó a las 10:22 a.m. de hoy viernes 15 de marzo y concluyó a la 10:41 a.m., y en ella participaron el denunciante Juan David Penagos; el defensor público distrital Danilo Montenegro, quien representó a la diputada por la inasistencia del defensor particular, y Dalys Campines, defensora de víctimas del delito del Órgano Judicial.

La denuncia en esta causa fue presentada el 21 de febrero de 2022 y, luego de los trámites que establece la Constitución y la ley, fue admitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 15 de diciembre de 2022.