Ventas en restaurantes han bajado un 20%

Representantes del sector de restaurantes en Panamá aseguran que las ventas han disminuido en un 20%, la situación económica en los hogares ha frenado el consumo, pero se mantienen optimistas y esperan que el 2025 sea mejor para la actividad.

Domingo De Obaldía, dueño del restaurante El Trapiche y expresidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), indicó que “ha sido un año de altos y bajos, las ventas han bajado un 20%. Hay positivísimo, pero la economía está lenta, esperamos el mes de diciembre, que tradicionalmente se comporta muy bien por las fiestas de Navidad y Día de la Madre”. De Obaldía dijo que se ha tratado de mantener al mismo personal en sus puestos de trabajo.

Abel Rodríguez, chef y propietario del restaurante Delicias Peruanas, señaló que “siempre que hay una transición presidencial el país se pone lento, la economía se estanca, las personas cuidan sus ahorros y no hay fluidos de dinero”. Agregó que “si no hay flujo de dinero la economía se estanca y las ventas se caen, estamos viviendo el sistema montaña rusa, hay altas y bajas, pero en el sector de restaurantes hay más bajas que altas, dando como resultado de contar con menos personal para poder mantenernos; esperemos que esto mejore”.

Eduardo Vaccaro, expresidente de la ARAP, dijo que “hay optimismo, sin embargo, no hay consumo, las personas no están saliendo como antes, si antes gastaban B/. 10.00 por personas ahora es B/. 8.00”. Vaccaro detalló que “hay muchos restaurantes haciendo ofertas y la mayoría a tratado de mantener los precios”, pese a que todos los insumos se han encarecido, pero no es conveniente trasladar los costos al consumidor.

Edwin Wolfschoon de la Asociación de Dueños de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (Arbyd-Azuero) manifestó que “se ha hecho de todo en el sector, en los precios se ha tratado de hacer promociones para generar algo de tráfico y no ha sido fácil, el sector está bastante golpeado por la situación económica”.