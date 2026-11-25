La Fiscalía Superior de Ambiente rescató a 20 perros, entre ellos nueve cachorros, durante un allanamiento en una residencia ubicada en la 24 de Diciembre, tras denuncias de residentes de Monte Rico por la presencia de numerosos animales y fuertes olores provenientes de la vivienda.

De acuerdo con el reporte, la diligencia se realizó en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional y funcionarios de Bienestar Animal del Municipio de Panamá, luego de que la situación fuera divulgada en medios de comunicación.

Los caninos quedaron bajo custodia provisional para recibir atención veterinaria, debido a su condición física y a las condiciones insalubres en las que fueron encontrados.

Se detalló que la Fiscalía Superior de Ambiente mantiene abierta una investigación por la presunta comisión del delito contra los animales domésticos y está a la espera de los resultados de las evaluaciones veterinarias.