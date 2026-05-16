Rescatan a náufrago y confirman un fallecido tras naufragio en Puerto Caimito; buscan a último desaparecido.

Tras un intenso operativo de más de 12 horas, buzos de los estamentos de seguridad lograron rescatar con vida a uno de los náufragos de la embarcación Anchovetas II al sureste de Puerto Caimito, donde también se confirmó el lamentable fallecimiento de otra persona.

El sobreviviente fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada, luego de ser ubicado gracias al trabajo coordinado entre el personal de emergencia y embarcaciones civiles.

El siniestro marítimo ocurrió a cuatro millas náuticas de la costa. Con el reciente rescate, las autoridades actualizan el balance a nueve personas recuperadas con vida y una fallecida, mientras que el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Sinaproc y los Bomberos mantienen activos los bloques de búsqueda en la zona para dar con el paradero de una última persona que aún permanece desaparecida.

Por su parte, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que se mantiene dando un seguimiento continuo a la situación. En su reporte más reciente, la institución comunicó un balance de alivio en materia ambiental, confirmando que los informes técnicos descartan, hasta el momento, cualquier tipo de contaminación o derrame en la zona del incidente.

Asimismo, la AMP anunció que sus direcciones técnicas ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el hundimiento de la nave. Este proceso de peritaje se llevará a cabo de estricto acuerdo con las disposiciones internacionales del Código de Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Las autoridades locales y los equipos de rescate reiteraron su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar. Las operaciones de rastreo marítimo no se detendrán en el sector costero, y se espera que las instituciones involucradas continúen actualizando los reportes oficiales conforme avancen las labores en las próximas horas.