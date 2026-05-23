Rescatan mono tití en Chiriquí tras ingresar a una vivienda en busca de alimento

Un ejemplar de mono tití (Saguinus geoffroyi) fue rescatado en la comunidad de El Flor, distrito de Dolega, en la provincia de Chiriquí, luego de ser ubicado dentro de una vivienda aparentemente en busca de alimento, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

A través de una nota de prensa Mi Ambiente explicó, que el primate fue rescatado en primera instancia por un residente del área dentro de su vivienda y entregado a las unidades policiales de turno en el sector. Igualmente la entidad mencionó, que el animal fue trasladado a un centro veterinario para una evaluación médica completa y posteriormente, realizar las coordinaciones correspondientes para su rehabilitación y eventual liberación en su hábitat natural.

Manuel Burac, técnico de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de la Regional de Mi Ambiente en Chiriquí señaló que esta especie habita desde la provincia de Panamá Oeste hasta Darién, por lo que la presencia del ejemplar en Chiriquí puede tratarse de una tenencia o tráfico ilegal de fauna silvestre. Además, se presume, que habría escapado del sitio donde era mantenido en cautiverio, pero, advirtió que es necesaria la colaboración de la comunidad para corroborar lo que hasta ahora es sólo una teoría.

Finalmente la entidad manifestó que este rescate se suma a otros dos rescates de monos tití efectuado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos en la misma comunidad, situación que ha generado preocupación entre las autoridades ambientales por la posible tenencia ilegal de estos primates en el sector. La caza, captura, tenencia y comercialización de especies silvestres están prohibidas en Panamá y son sancionadas por la Ley 24 de 1995 de Vida Silvestre.