$!Residentes de la isla Pedro González acceden a agua potable con tecnología israelí

Los residentes de la isla Pedro González, en el archipiélago de las Perlas, provincia de Panamá, cuentan con agua potable de calidad tras la instalación de la máquina dispensadora Watergen GEN-M1. Este generador atmosférico produce hasta 220 litros diarios a partir de la humedad del aire y fue gestionado por el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, la Embajada de Israel en Panamá y el Municipio de Panamá.

“La iniciativa se da después de una visita que realizó el alcalde Mayer Mizrachi a Israel en septiembre de 2025, donde logró la donación por parte del Gobierno israelí de dos equipos de alta tecnología únicos en el mundo, como lo es la dispensadora Watergen GEN-M1, para llevar agua a sitios apartados donde no existen infraestructuras de agua potable”, detalló en un comunicado el Municipio capitalino.

Mizrachi destacó que: “La isla Pedro González ha pasado de no tener agua a contar con la mejor agua potable del país gracias a esta tecnología que transforma la humedad del aire en agua. Esto es innovador, pero también es bueno para la comunidad”.

“Este es el futuro que queremos: uno donde la tecnología sirve a la gente, donde la innovación llega a quienes más la necesitan y donde cada gota cuenta una historia de impacto y transformación”, resaltó Mizrachi.

El equipo busca solucionar la precaria condición y las dificultades para la obtención de agua potable en la isla, cuyos habitantes solo se abastecían de pozos y captación de lluvia, lo que incrementaba los costos y la contaminación por la compra y traslado de agua embotellada.