$!Residentes de Valle de Los Cerezos cerraron calle en Vacamonte

Un grupo de residentes del sector Valle de Los Cerezos, en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, realizó un cierre de vía, la tarde de este martes 5 de agosto.

Los moradores denunciaron que la empresa constructora de sus casas no cumplió con las normas requeridas, provocando que los techos de las viviendas se estén cayendo, por lo que exigen la presencia de autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para atender sus solicitudes.

Los manifestantes indicaron que han esperado en vano una respuesta de las instituciones, por lo cual decidieron protestar para hacer escuchar sus reclamos. En el lugar se mantiene personal de la Policía Nacional para garantizar el orden público y la fluidez vehicular.