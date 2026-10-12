Restablecen servicio eléctrico en Tonosí y Mariato; continúan trabajos en comunidades afectadas

El suministro eléctrico fue restablecido en el centro de Tonosí y en las comunidades de Cañas, Mariato, Torio y Quebro, tras las afectaciones provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre. Mientras tanto, continúan los trabajos para recuperar el servicio en otras localidades de la provincia de Los Santos.

José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, informó que, tras mantener comunicación con la empresa Naturgy, recibió detalles sobre los avances en la reconstrucción y reparación de la línea eléctrica afectada por el movimiento telúrico.

Según el funcionario, el servicio en el centro de Tonosí fue restablecido alrededor de la medianoche, mientras que, en Mariato, Torio y Quebro la electricidad regresó aproximadamente una hora antes de su último informe. También confirmó la recuperación del suministro en Cañas.

Los trabajos se mantienen en las comunidades de Guánico, Búcaro y Cambutal, donde los equipos continúan las labores para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible.

Icaza señaló que se mantiene el seguimiento a las reparaciones hasta lograr la recuperación total del suministro en todas las comunidades afectadas por el sismo.

Las afectaciones en la red eléctrica forman parte de los daños registrados tras el movimiento telúrico, que impactó principalmente a comunidades de las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.