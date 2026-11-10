Restituyen a su familia los restos de Roberto Aparicio, víctima de la invasión de 1989

Los restos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, identificado como una de las víctimas de la invasión estadounidense a Panamá del 20 de diciembre de 1989, fueron restituidos a su familia ayer, 9 de noviembre de 2026, para que pueda recibir sepultura.

”En una ceremonia cargada de memoria y profundo significado, sus restos fueron entregados a su hermana, Jessica Aparicio, para su descanso digno, luego del proceso científico de identificación realizado por las autoridades forenses”, explicó la Comisión 20 de Diciembre de 1989.

El acto contó con la participación de representantes de la Comisión, la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Ministerio Público, instituciones vinculadas al proceso de identificación, restitución y reconocimiento de las víctimas.

Se detalló que este acto representa un paso fundamental en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares, quienes durante décadas han mantenido viva la memoria de aquellos acontecimientos.