Retienen a colombiano con lingotes de oro valorados en casi $2 millones

El Servicio Nacional de Migración (SNM) frustró el tránsito internacional de un ciudadano colombiano en Panamá al descubrir que transportaba 16 kilogramos de lingotes de oro sin la documentación legal de salida, un cargamento valorado en cerca de 1 millón 962 mil dólares.

El pasajero arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Cali, Colombia, con conexión hacia Estambul, Turquía.

Según informó el Servicio Nacional de Migración (SNM), el extranjero manifestó que una empresa lo había contratado para trasladar el cargamento de oro.

Tras las verificaciones realizadas con autoridades colombianas, se confirmó que el material no contaba con la declaración de salida requerida, por lo que fue considerado como un presunto caso de contrabando.

Además, el viajero excedía el límite de permanencia permitido en la zona de tránsito internacional, establecido en 24 horas sin hospedaje fuera de las instalaciones aeroportuarias.

El SNM indicó que, en aplicación del Decreto Ley N.º 3 del 22 de febrero de 2008, artículo 50, numeral 5, se procedió a negarle el tránsito por territorio panameño y fue retornado a su país de origen.