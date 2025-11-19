Retienen pepinos de mar disecados en Chiriquí

La retención de una caja que contenía pepinos de mar disecados fue el resultado de las inspecciones realizadas por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de Chiriquí. Como parte del operativo “Navidad sin contrabando”, se dio con el inusual hallazgo en una empresa de encomiendas en la ciudad de David, informaron las autoridades.

De acuerdo con la documentación, esta especie llegó desde la ciudad capital y tenía como destino final el distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro. Estas especies llevan el nombre científico de Holothuria, de la familia de animales marinos Holothuriidae, comúnmente conocida como pepinos de mar. Se encuentran en aguas costeras en regiones tropicales y templadas, son invertebrados de cuerpo blando y sin extremidades que habitan en el fondo del océano y generalmente son detritívoros.

Algunas especies se cosechan y venden como alimento, pero se encuentran en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, un acuerdo internacional entre gobiernos para asegurar que el comercio de plantas y animales silvestres no ponga en peligro su supervivencia.

Aduanas anunció que se mantienen en las investigaciones para los trámites correspondientes de este tipo de mercancía.