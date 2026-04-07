Retiran de circulación a chofer ebrio que llevaba 30 pasajeros

Un conductor de transporte colectivo fue sorprendido en estado de embriaguez mientras trasladaba a 30 pasajeros en la ruta Changuinola–David, tras una denuncia ciudadana que activó un operativo de seguridad vial, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte, el chofer registró 63 mg/dl de alcohol en sangre y fue inmediatamente retirado de circulación. El teniente Gregori Record, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, explicó que la intervención se logró gracias al aviso oportuno de ciudadanos.

Por su parte, la empresa Servidchanda, administradora de la ruta, confirmó que aplicará sanciones disciplinarias al conductor involucrado, en apego a su política de “cero tolerancia” frente a conductas que pongan en riesgo la seguridad de los pasajeros.