Reubicarán a vendedores informales en David

Cerca de sesenta vendedores de buhonería y legumbres del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, serán reubicados por la Alcaldía, informó Mirian Gracia, jefa del Departamento de Desarrollo Social de la entidad.

Según explicó Gracia, el plan busca ofrecer a los comerciantes un espacio más adecuado y ordenado para la venta de sus productos; como primera fase los vendedores informales ya fueron notificados sobre el procedimiento a seguir y los requisitos necesarios para poder ocupar los nuevos puestos que se les asignarán.

Asimismo, la funcionaria detalló que el lugar previsto para la reubicación será en un nuevo mercado provisional, el cual actualmente se encuentra en fase de adecuación para recibir a los comerciantes.

Sin embargo, aunque la medida ha sido bien recibida por muchos, algunos vendedores expresaron preocupación por el posible impacto en sus ingresos. Eusebio Martínez, quien lleva más de 15 años vendiendo legumbres en calle 4ta, manifestó que el cambio podría afectar sus ventas, ya que cuenta con una clientela fija en su ubicación actual y más ahora que viene la temporada alta de fin de año.