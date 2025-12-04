$!Revisalud sigue sin pronunciarse

La empresa Revisalud, encargada de la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, aún no se ha pronunciado sobre las presuntas afectaciones que enfrentan los residentes debido al servicio que brindan actualmente.

Ante este panorama, la Alcaldía de San Miguelito ejecutó un operativo para la recolección de desechos, como parte de un plan de contingencia. La ingeniera ambiental del municipio, Yanessy Camarena, explicó que la estrategia, denominada “Misión Limpieza”, contempla jornadas de retiro de enseres como electrodomésticos y objetos de gran tamaño en desuso en los distintos corregimientos.

El representante de Belisario Porras, Javier Valverde, señaló que su comunidad ha sido una de las más golpeadas por la acumulación de basura, especialmente tras los hechos registrados el 1 de diciembre.

Indicó que, aunque se eliminó un vertedero crítico en las cercanías de la Junta Comunal, el problema se trasladó a otros puntos debido a que la empresa no pasa por ninguno de los sectores del corregimiento.

Residentes preocupados

La falta de avance en la contratación de un nuevo operador también mantiene en alerta a los residentes. El presidente del Concejo Municipal, Iván Cheribín, informó que ya se había anticipado la posibilidad de un escenario como este, por lo que el Concejo autorizó a la alcaldesa a realizar una contratación temporal por seis meses. El objetivo es evitar afectaciones a partir del 18 de enero, fecha en la que se retirará la empresa actual.