Revocan arresto domiciliario y ordenan detención a asaltante de joyería en la 5 de Mayo

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá ordenó la detención provisional de un hombre, de 41 años, acusado de robo agravado y posesión ilegal de arma de fuego, tras revocar la medida de arresto domiciliario que se le había otorgado en primera instancia.

La decisión se tomó durante una audiencia realizada este martes, 5 de mayo de 2026, luego de que los magistrados consideraran que la medida anterior “no estaba debidamente sustentada”.

Según el Tribunal, la jueza había basado su decisión en razones humanitarias relacionadas con la salud del imputado. No obstante, concluyó que “el sustento inicial para aplicar las medidas cautelares distintas se basó en razones de carácter humanitario, relacionadas con la imposibilidad del cumplimiento de los tratamientos y la asistencia a citas médicas; sin embargo, el Tribunal consideró que dicha sustentación carece de premisas sólidas, ya que no se acreditó que el Sistema Penitenciario -en la causa que nos ocupa- no pudiera garantizar la respectiva asistencia médica al imputado”.

Además, se tomó en cuenta un informe médico del Hospital Santo Tomás que indica que el hombre fue dado de alta, se encuentra fuera de peligro y solo necesita medicamentos y controles médicos.

En la audiencia participó el Ministerio Público de Panamá, representado por la fiscal Jennibel Barraza, así como los abogados de la defensa y de las víctimas.

Este caso está vinculado a un hecho ocurrido el 23 de abril de 2026 en una joyería de la Plaza 5 de Mayo, donde el imputado, junto a otras dos personas, presuntamente intentó cometer un robo a mano armada.