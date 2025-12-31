Ricardo Adolfo Landero, nuevo magistrado principal del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas

El Presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, oficializó la designación de Ricardo Adolfo Landero como magistrado Principal del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

De acuerdo, con el Decreto 327 publicado en la Gaceta Oficial, la designación de Landero es por un periodo de tres años. Por lo que el nombramiento tendrá vigencia hasta el 28 de diciembre de 2028, conforme al procedimiento establecido en el Texto Único de la Ley 22 de 2006 y el Decreto Ejecutivo No. 165 de 2009, modificado en 2016.

Landero, quien fue viceministro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), reemplaza en el cargo al abogado Martín Wilson Chen.