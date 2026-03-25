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Rinden homenaje a los pilotos Bayardo Herrera y Germinal Sarasqueta

Rinden homenaje a los pilotos Bayardo Herrera y Germinal Sarasqueta
Redacción Web
25 de marzo de 2026

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac) realizó un acto de reconocimiento a los pilotos retirados, los capitanes Bayardo Herrera y Germinal Sarasqueta, por su trayectoria profesional y sus aportes al desarrollo de la aviación panameña.

Durante el evento, la capitana Ilma Velásquez, secretaria general de la Unpac, destacó la importancia de honrar a figuras de la aeronáutica como Sarasqueta y Herrera, quienes con su trabajo contribuyeron a consolidar el sector actual, sirviendo de ejemplo para las presentes y futuras generaciones de pilotos panameños.

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El capitán Herrera ha destacado por su liderazgo en el gremio, manteniendo un enfoque centrado en el fomento y la preservación de la profesión en el país. Por su parte, el capitán Sarasqueta posee dos maestrías en aviación y es autor de una importante bibliografía especializada; además, fue representante de Panamá ante el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), según informó el gremio en un comunicado.

Asimismo, la Academia de la Historia de la Aviación Panameña hizo entrega a la Unpac de la memoria histórica de la aviación en nuestro país, un documento que recoge el surgimiento, evolución y desarrollo de la industria aeronáutica nacional.

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