Río Indio avanza con nuevas medidas para el proceso de reasentamiento

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Olegario Cedeño, secretario de la organización de campesinos, manifestó que tanto la fase técnica como la social del proyecto se han 'llevado a cabo de manera amañada y con información que, a mi juicio, ha sido disimulada para obtener la aceptación de las comunidades y avanzar con la licencia correspondiente'. El dirigente también Señaló que, aunque en distintos medios se ha afirmado que el 70 % de la población consultada está de acuerdo con la iniciativa, esa cifra no refleja la realidad de las comunidades afectadas. 'Quizás un 15 % estaría de acuerdo', afirmó Cedeño.