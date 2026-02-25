Robos en el país aumentan según Ministerio Público

El año 2026 inició con un incremento en los casos de robo a nivel nacional. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio Público, durante el mes de enero se registraron 417 robos, cifra que supera los 317 casos reportados en el mismo mes de 2025.

Ante la situación el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que “el control de las pandillas y robos continúa siendo uno de los principales retos en materia de seguridad pública”. “Actualmente, las autoridades mantienen identificadas y judicializadas alrededor de 180 pandillas en todo el país, muchas de ellas dedicadas a robos y hurtos” enfatizó Fernández.

El jefe policial también explicó que “para esto la estrategia de seguridad ha evolucionado, pasando de operativos puntuales a recorridos diarios y permanentes en las distintas zonas policiales, con el objetivo de fortalecer la prevención y reducir los índices delictivos”.

En tanto, la teniente Madeleine Caballero, del Servicio de Integración y Participación Ciudadana, recomendó a la ciudadanía extremar las medidas de precaución al utilizar cajeros automáticos, puntos claves para los delincuentes y recomendó que “se debe verificar que no haya dispositivos extraños en la ranura de la tarjeta, evitar portar grandes sumas de dinero y mantenerse alerta ante cualquier anomalía”.

Por su parte, la mayor Yerixza Córdoba, de la Dirección de Investigación Judicial, indicó que “las paradas de buses y los estacionamientos abiertos se encuentran entre los lugares más propensos para la comisión de robos; es necesario que todas las víctimas hagan las denuncias pertinentes”.