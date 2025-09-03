Robos y hurtos aumentan en comparación al mismo periodo del 2024, Policía Nacional

Según datos de la Policía Nacional (PN), las paradas de buses y los alrededores del Metro de Panamá son algunos de los lugares que los delincuentes utilizan para robar y hurtar.

Ante esta situación, Aramis Hassan, jefe de la división de hurto de la Policía Nacional, expresó: “Diariamente orientamos a la ciudadanía a reforzar su anillo de seguridad. Se han aumentado los patrullajes y rondas en áreas de mayor incidencia y hemos reforzado las investigaciones a fin de individualizar cada vez más a estos delincuentes”.

Asimismo, desde la Policía Nacional destacan que, aunque no se tiene una cifra exacta de cuáles son los objetos de valor que más se roban y hurtan, se prevé que los celulares, monederos y carteras son los más atractivos para los delincuentes, seguidos por los objetos tecnológicos que las personas dejan en sus autos.

En tanto, el Metro de Panamá ofrece una serie de recomendaciones para evitar ser víctima: mantener la vigilancia de los objetos de valor, prestar atención al entorno y estar pendiente de la cartera.