$!Robos y hurtos mantienen en alerta a residentes de Bella Vista

Los casos de robos y hurtos en el corregimiento de Bella Vista continúan generando preocupación entre sus residentes. Sectores como la avenida Balboa, El Cangrejo y Vía Argentina figuran entre las zonas donde se han registrado más hechos delictivos, de acuerdo con reportes policiales.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado mes, cuando un joven universitario, residente del edificio Universidad, ubicado en la vía Manuel Espinosa Batista, fue víctima de un robo; durante el incidente, el delincuente le sustrajo su teléfono celular y documentos personales.

A esta situación se suma la denuncia realizada por el propio representante del corregimiento, César Kiamco, quien informó sobre otro hecho violento contra una residente. Según relató, “una vecina fue atacada por la espalda, por una persona probablemente drogada, y abandonada en medio de los arbustos, en plena avenida Balboa”.

Kiamco advirtió que los hechos delictivos no ocurren exclusivamente durante la noche, sino que también se registran en horas de la tarde e incluso en momentos de alta circulación de personas, situación que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre quienes viven y transitan por el corregimiento.

Ante este panorama, el representante indicó que “se mantienen conversaciones con las autoridades policiales para gestionar un incremento de la vigilancia en distintos puntos de Bella Vista”.

Asimismo, destacó que “en coordinación con los residentes, se mantiene el programa de Vecinos Vigilantes. Sin embargo, explicó que su implementación requiere una logística particular, debido a que gran parte de los moradores del corregimiento reside en edificios y complejos de propiedad horizontal”.