Ruta balanceada para negociar con minera

ML | La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) consideró que la recomendación de la Comisión Interministerial sobre el sitio minero de Donoso (empresa Cobre Panamá) “presenta una ruta balanceada” y permite una eventual negociación de un acuerdo sobre Cobre Panamá que permita resolver los arbitrajes pendientes y una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado, tras casi tres años de incertidumbre. En su espacio de opinión semanal, ‘La Cámara Opina’, firmado por su presidente Aurelio Barría, el gremio empresarial pidió definir las condiciones jurídicas, ambientales y económicas antes de adoptar una decisión definitiva.