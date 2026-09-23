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SADI lleva atención de salud a pacientes en Veracruz

SADI lleva atención de salud a pacientes en Veracruz
ML | Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI).
Redacción Web
23 de septiembre de 2026

El Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) de la Policlínica Presidente Remón realizó una feria de salud en Veracruz, con el objetivo de acercar servicios médicos a pacientes encamados y sus cuidadores.

Durante la jornada se ofrecieron atenciones de medicina general, odontología, laboratorio, fisioterapia, fonoaudiología, psiquiatría, nutrición y trabajo social.

La actividad permitió además identificar nuevas necesidades de los pacientes y brindar orientación a sus familiares y cuidadores. La coordinadora del SADI, Dra. Imelda Berguido, destacó el compromiso del equipo para llevar atención a personas que, por sus condiciones de salud o dificultades de acceso, tienen limitaciones para acudir a una instalación sanitaria.

La jornada forma parte de las acciones de la Caja de Seguro Social para contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de los pacientes que forman parte del programa.

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