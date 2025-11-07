Santeños del país se alistan para las fiestas del 10 de noviembre

Los santeños, en su provincia natal, como en distintas regiones del país, se preparan para celebrar con orgullo los 204 años del Grito de Independencia de la Villa de Los Santos, acontecimiento que marcó el inicio de la Independencia de Panamá de España.

En el distrito de San Miguelito, la Asociación de Residentes Santeños anunció ayer la realización del festival “Sazón y Tambor”, un evento cultural que rendirá homenaje a las tradiciones de la región. La actividad se llevará a cabo en las calles F y M desde las 11:00 a.m., con entrada gratuita para el público. El programa incluirá el tradicional desfile de carretas, presentaciones folclóricas y actividades familiares.

Mientras tanto, en la provincia de Chiriquí, la presidenta de la Asociación de Santeños residentes, Nereyda Araúz, informó que las celebraciones contarán con la participación de 45 grupos folclóricos, 20 carros alegóricos y diversas presentaciones institucionales que buscan resaltar el folclore y la identidad nacional.

Por su parte, la Asociación de Santeños en La Chorrera confirmó que ya se encuentran afinando los últimos detalles de su tradicional desfile de carretas y tamboritos, evento que cada año reúne a cientos de familias para celebrar la gesta heroica del 10 de noviembre.

En la Villa de Los Santos, epicentro de la conmemoración, el alcalde Raúl Montenegro destacó que este año se ha hecho un trabajo de coordinación logística y de seguridad. La autoridad sostuvo: “hemos sostenido reuniones con los diferentes estamentos de seguridad para garantizar el orden durante los actos y desfiles”.