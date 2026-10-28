Santiago suspende desfile cívico del 9 de noviembre por afectaciones del sismo

La Alcaldía de Santiago anunció la suspensión del desfile cívico del próximo 9 de noviembre, fecha en que se conmemora la adhesión de Santiago a la gesta separatista de Panamá de Colombia en 1903, debido a la emergencia nacional provocada por el sismo del 9 de octubre.

La decisión se tomó tras reuniones con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Educación y otros sectores, para evaluar alternativas que permitieran realizar la actividad en condiciones seguras.

Sin embargo, según informó la Alcaldía, las afectaciones del sismo mantienen a las instituciones y los estamentos de seguridad concentrados en la atención de las comunidades afectadas y la evaluación de los daños.

La entidad señaló que la suspensión busca priorizar el bienestar de los santiagueños y permitir que los recursos institucionales continúen destinados a las labores de apoyo y recuperación.