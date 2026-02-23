Se esperan 800 mil estudiantes

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> Cerca de 876 mil 605 estudiantes y 52 mil 477 docentes inician clases el próximo 2 de marzo en las 16 regiones educativas del país, confirmó la ministra de Educación Lucy Molinar.La ministra explicó que, '737,200 alumnos corresponden al sector oficial y 139,405 del particular'. En cuanto a los centros educativos que arrancarán el calendario escolar, indicó que 3,099 iniciarán clases, lo que representa un alcance histórico de 99.5% de apertura escolar. Mientras tanto, 13 centros educativos, entre ellos: Colón (1), Emberá Wounaan (1), Darién (3) y Ngäbe Buglé (8) desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales, mediante módulos y otras estrategias pedagógicas.<b>Escuelas en alquiler</b>Un total de 11 centros educativos del país, que actualmente se encuentran en proceso de mejoras en sus respectivas infraestructuras, estarán desarrollando clases en instalaciones alquiladas.