Se esperan 800 mil estudiantes

ML | Cerca de 876 mil 605 estudiantes y 52 mil 477 docentes inician clases el próximo 2 de marzo en las 16 regiones educativas del país, confirmó la ministra de Educación Lucy Molinar.

La ministra explicó que, “737,200 alumnos corresponden al sector oficial y 139,405 del particular”.

En cuanto a los centros educativos que arrancarán el calendario escolar, indicó que 3,099 iniciarán clases, lo que representa un alcance histórico de 99.5% de apertura escolar. Mientras tanto, 13 centros educativos, entre ellos: Colón (1), Emberá Wounaan (1), Darién (3) y Ngäbe Buglé (8) desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales, mediante módulos y otras estrategias pedagógicas.

Escuelas en alquiler

Un total de 11 centros educativos del país, que actualmente se encuentran en proceso de mejoras en sus respectivas infraestructuras, estarán desarrollando clases en instalaciones alquiladas.