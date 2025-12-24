Se extreman las medidas ante el decomiso de drogas en el país

En lo que va del año, la Fuerza Pública panameña ha decomisado más de 85 toneladas de drogas, según datos del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

La cocaína encabeza la lista de las sustancias ilícitas más incautadas en Panamá, de acuerdo con cifras del SIEC. Le siguen la marihuana, el crack, el éxtasis y otras drogas.

Entre las provincias donde se ha registrado el mayor número de incautaciones destacan Colón, Panamá Oeste y Panamá. Solo el día de ayer, unidades de la Dirección de Narcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisaron 220 paquetes de presunta sustancia ilícita, los cuales se encontraban ocultos dentro de tucas de madera de teca.

En un informe reciente, la Policía Nacional detalló que ha decomisado un total de 44,795 paquetes de droga en lo que va del año 2025, como resultado de 19,324 allanamientos realizados en distintos puntos del país, en coordinación con el Ministerio Público.

En noviembre pasado, el presidente José Raúl Mulino destacó la incautación récord de 13.5 toneladas de droga realizada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la más grande desde 2007.

Al respecto, el mandatario panameño manifestó estar “muy preocupado” por el hecho de que el país sirva como ruta para el tránsito de un enorme volumen de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Además, reiteró su lucha frontal contra el crimen organizado. “El combate al narcotráfico es frontal, no les quepa la menor duda. Estas organizaciones delictivas internacionales se ramifican dentro de nuestro país. Tenemos que redoblar esfuerzos, porque los carteles están cada vez más fuertes, financiando pandillas que generan violencia en nuestras calles y barrios. Este es un esfuerzo que debemos hacer todos los países”, advirtió el mandatario.

En 2024, el decomiso total fue de 124.38 toneladas, mientras que en 2023 se registró un total de 119 toneladas.