Se inicia construcción de parador fotográfico para capturar el “Tornillo”

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, visitó el inicio de los trabajos para la construcción de un nuevo mirador fotográfico en el sector de Paitilla, ubicado en el corregimiento de San Francisco.

El sitio es frecuentado diariamente por turistas y residentes que acuden a tomarse fotografías con los edificios emblemáticos de la capital como fondo. Según el alcalde, el proyecto busca ordenar y mejorar las condiciones del lugar para quienes visitan el área.

“Muchos operadores turísticos traen a visitantes a este punto y lo que vamos hacer es adecuar el lugar para mejorar la experiencia y que las cosas se hagan con orden y de forma segura”, señaló Mizrachi.