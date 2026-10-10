Se mantiene suspendido el servicio en las líneas 1 y 2 del Metro por nuevas réplicas

El Metro de Panamá informó que el servicio comercial de las Líneas 1 y 2 se mantiene suspendido tras el registro de nuevas réplicas, mientras continúan las evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones de seguridad de las instalaciones.

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que las labores de inspección comenzaron durante la noche de ayer y se extendieron hasta la mañana de hoy, con la participación de personal técnico del Metro y empresas contratistas.

La entidad señaló que la suspensión del servicio se mantiene como una medida preventiva, mientras los equipos especializados desarrollan las verificaciones necesarias para evaluar la situación.

Asimismo, el Metro exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales de comunicación, donde se divulgarán actualizaciones sobre el estado del servicio y cualquier decisión relacionada con su reanudación.

Hasta el momento, la institución no ha anunciado una hora específica para el restablecimiento de las operaciones, por lo que se recomienda a los pasajeros mantenerse informados y tomar previsiones para sus desplazamientos.