Se mantienen las lluvias en el país

Se han reportado tres muertos durante este mes de octubre por las crecidas

ML | Equipo de respuesta en el sector de Higueroso, Veraguas.
Redacción Web
30 de octubre de 2025

El daño colateral tras el paso del huracán Melissa en el Caribe ha provocado inundaciones en varias partes del país: Tonosí, la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y diversas zonas de Chiriquí, por lo que las unidades de rescate y primeros auxilios se mantienen en alerta.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró desde Coclé que estaban avanzando hacia Veraguas para llevar apoyo a las familias que han sido evacuadas. Como medida preventiva, Montalvo reveló que, junto a SINAPROC, han estado creando campamentos en los lugares más vulnerables a las inundaciones.

Hasta la fecha, se han reportado tres personas muertas durante las lluvias provocadas por el huracán Melissa: dos niñas en la comarca Ngäbe Buglé y un adulto que se ahogó en Chiriquí. Las lluvias continuaron intermitentes anoche entre Chiriquí y la Cordillera Central, así como en los sectores montañosos de Coclé y Panamá Oeste, y desde Colón (costa abajo) hasta Bocas del Toro, según reportó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Se mantiene la Alerta Roja en las provincias de Chiriquí (especialmente Tierras Altas), Los Santos y el sur de Veraguas debido a los efectos indirectos de Melissa, y la Alerta Amarilla en varios distritos de Chiriquí, Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos y Herrera.

Las unidades de rescate piden a la población mantener la calma y mantenerse informada.

Hasta el momento no se mantiene una cifra exacta de la cantidad de damnificados, algo que aumenta según los días
32
familias (131 personas) de Majagual, distrito de Barú, fueron evacuadas.
