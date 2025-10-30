Se mantienen las lluvias en el país

El daño colateral tras el paso del huracán Melissa en el Caribe ha provocado inundaciones en varias partes del país: Tonosí, la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y diversas zonas de Chiriquí, por lo que las unidades de rescate y primeros auxilios se mantienen en alerta.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró desde Coclé que estaban avanzando hacia Veraguas para llevar apoyo a las familias que han sido evacuadas. Como medida preventiva, Montalvo reveló que, junto a SINAPROC, han estado creando campamentos en los lugares más vulnerables a las inundaciones.

Hasta la fecha, se han reportado tres personas muertas durante las lluvias provocadas por el huracán Melissa: dos niñas en la comarca Ngäbe Buglé y un adulto que se ahogó en Chiriquí. Las lluvias continuaron intermitentes anoche entre Chiriquí y la Cordillera Central, así como en los sectores montañosos de Coclé y Panamá Oeste, y desde Colón (costa abajo) hasta Bocas del Toro, según reportó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Se mantiene la Alerta Roja en las provincias de Chiriquí (especialmente Tierras Altas), Los Santos y el sur de Veraguas debido a los efectos indirectos de Melissa, y la Alerta Amarilla en varios distritos de Chiriquí, Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos y Herrera.

Las unidades de rescate piden a la población mantener la calma y mantenerse informada.