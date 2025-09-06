Se prevén lluvias en casi todo el país hoy sábado

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) compartió su pronóstica del clima para este sábado 6 de septiembre.

El tiempo:

Durante las horas de la mañana se espera el ingreso de formaciones nubosas desde ambos océanos, especialmente hacia la región oriental del país, acompañado por un leve aumento de la temperatura debido al calentamiento diurno.

A partir del mediodía y durante la tarde, se prevén lluvias y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Las precipitaciones podrían ser más intensas en zonas como Costa Arriba de Colón, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Panamá Oeste y las Comarcas Emberá. En estas áreas no se descartan crecidas repentinas de ríos, ráfagas de viento y deslizamientos en zonas vulnerables.

En horas de la noche, las lluvias continuarán con intensidad variable en Bocas del Toro, Chiriquí, la Cordillera Central, Veraguas y sectores cercanos a la frontera con Colombia. El resto del país se mantendrá mayormente nublado.

Temperatura:

A lo largo del día, las temperaturas máximas oscilarán entre los 23 °C y 26 °C en la mayoría del país. No obstante, en la región central se espera un ambiente ligeramente más cálido, con valores que podrían alcanzar entre 27 °C y 29 °C.

Vientos:

Durante el día de hoy, los vientos se presentan con intensidad leve a moderada en gran parte del territorio nacional, con direcciones variables según la región. Las velocidades se mantienen dentro de un rango de 5 a 20 km/h. Además, persiste un patrón de convergencia atmosférica, lo cual favorece la formación de nubes convectivas asociadas a lluvias y tormentas.

Condiciones marítimas:

Tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico, se mantienen condiciones mayormente estables. El oleaje permanece bajo, con alturas que no superan los 1.5 metros y con baja frecuencia de ondas. Aunque las condiciones son favorables, se recomienda a los navegantes y bañistas seguir aplicando las medidas de precaución correspondientes para garantizar la seguridad en el mar.

Índices de Radiación UV-B:

Durante la jornada de hoy, se estiman niveles moderados de radiación ultravioleta, con valores entre 3 y 4 en la escala internacional. Estas cifras indican una exposición solar relativamente baja, aunque es recomendable tomar precauciones básicas si se permanece al aire libre durante varias horas.