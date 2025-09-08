Programa ruso ofrece empleo y capacitación a jóvenes sin experiencia

El programa internacional Alabuga Start, impulsado por la Zona Económica Especial (ZEE) de Alabuga en Rusia, abrió una convocatoria dirigida a mujeres de entre 18 y 22 años de América Latina, África, Asia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

La iniciativa busca incorporar a jóvenes sin experiencia laboral previa mediante un esquema que incluye formación técnica, acompañamiento profesional y empleo con salario desde el primer día, que va de 541 a 1,783 dólares mensuales.

El proyecto se desarrolla en la República de Tartarstán, una de las regiones industriales más consolidadas de Rusia. De acuerdo con los organizadores, el objetivo es atraer talento extranjero y brindar oportunidades de crecimiento en sectores estratégicos de la economía local.

En países como México, donde miles de jóvenes enfrentan dificultades para acceder a empleos formales y bien remunerados, el programa se presenta como una opción para iniciar una trayectoria profesional en el extranjero.

Para más detalles, pueden entrar al Link: https://startworld.alabuga.ru/es/