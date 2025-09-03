$!Se recuperan espacios públicos en las estaciones del Metro

Varias estaciones del Metro de Panamá, como la de 5 de Mayo, la rampa de acceso de la 24 de Diciembre, Cerro Viento y San Isidro, han sido despejadas de puestos de buhoneros informales por las autoridades.

Esta situación ha generado malestar en algunos grupos. Pedro Medina, vocero de los buhoneros informales, expresó: “No lo veo bien, porque no es un secreto que muchos de esos comerciantes dependen de esa actividad para sobrevivir, incluyendo a sus familiares, pero sí estoy consciente de que en la tarea debe existir un tipo de organización”.

No obstante, Medina admitió que los puestos “no son visiblemente agradables para las personas”. Agregó que, en su opinión, las autoridades se equivocan en la forma de proceder, ya que “considero que, antes de que despejen a los comerciantes, se debe tener una opción, un lugar donde ellos puedan estar”.

Por su parte, Lizbeth Cunningham, de la gestión social del Municipio de Panamá, destacó que la Alcaldía ya había comunicado a los buhoneros sobre la situación a través de reuniones.

También informó sobre las alternativas ofrecidas: “A los que venden comida les ofrecemos el mercado San Felipe Neri, donde tienen la oportunidad de formalizarse y desarrollar su negocio de manera sostenible, y en cuanto a los buhoneros, tenemos el mercado de Calidonia. Hemos conversado con ellos de manera pacífica, haciéndoles saber que los terrenos donde se encuentran son del Metro de Panamá”.

Cabe resaltar que por el momento en la única estación donde no se ha podido desalojar a los comerciantes es en San Miguelito, los buhoneros acaparan toda la servidumbre pública.