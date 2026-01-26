Se registra víctima por inmersión en Playa Juan Hombrón

El fin de semana se reportó una víctima por inmersión en Playa Juan Hombrón, provincia de Coclé, confirmaron del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

De acuerdo con el informe preliminar, “se trata de un ciudadano masculino de aproximadamente 60 años, oriundo de la provincia de Herrera, distrito de Santa María”.

El incidente ocurrió en un área no vigilada, según el reporte de las autoridades.

Por otra parte, de acuerdo con el SINAPROC, en el marco del Plan de Búsqueda y Rescate (PBR), se registraron cuatro atenciones, entre ellas tres casos por trauma y laceraciones en el dedo pulgar en Playa Arrimadero, provincia de Veraguas, y un caso por patología de una persona desorientada en Playa Las Lajas, provincia de Chiriquí.

Del SINAPROC reiteraron a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada, extremar precauciones al realizar actividades al aire libre, evitar ingresar al mar en zonas no vigiladas y seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad.