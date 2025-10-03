$!Seguridad alimentaria y consumo responsable

La Fundación Rescate de Alimentos Panamá es una organización sin fines de lucro, creada en 2016, integrada por más de 20 chefs, dueños de restaurantes y expertos del sector alimentario. Todos están comprometidos con la reducción de la desnutrición, la seguridad alimentaria y la promoción del consumo responsable en el país.

El fundador, Hernán Correa, explicó que “parte de nuestra labor es educar al público: muchos alimentos pueden parecer poco atractivos o estar cerca de su fecha de caducidad, pero todavía son aptos para consumo humano y mantienen sus propiedades nutricionales. Romper ese tabú es clave para combatir el desperdicio y la malnutrición”.

Correa sostuvo que los mercados son uno de los principales focos de desperdicio de alimentos, y es allí donde la organización prioriza su labor.

Para lograr este propósito, la organización también establece alianzas estratégicas con productores, distribuidores de alimentos, restaurantes, supermercados, empresas de catering y otros actores de la industria alimentaria.

El chef explicó que actualmente llevan a cabo dos proyectos de comedores comunitarios. “Tenemos un programa en Alto Jaramillo, Boquete, donde el 60% al 70% de la alimentación de la escuela rural multigrado proviene de nuestro rescate”, detalló.

Mientras tanto, la organización “recién empezó a operar” en el Comedor Municipal de Samaria, Don Bosco, en alianza con la Alcaldía de San Miguelito. Según el reporte del Municipio de San Miguelito, más de 110 niños y 40 adultos recibieron una alimentación nutritiva gracias al rescate de 62 kilogramos de alimentos en esa ubicación.