Seis jefes de Estado confirman asistencia al Foro Económico en Panamá

Los mandatarios Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Jamaica), Rodrigo Paz (Bolivia) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, confirmaron asistencia en Panamá los días 28 y 29 de enero para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

El orador de fondo del Foro Económico será el mandatario brasileño, confirmó el departamento de prensa de la presidencia de la República en un comunicado.

También confirmaron su asistencia ministros, viceministros y altos funcionarios de Colombia, Costa Rica, Paraguay, Santa Lucía, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina, El Salvador, Granada, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, España, India, Arabia Saudita, Qatar, Tailandia y Filipinas.

Entre los expositores figuran cinco exjefes de Estado: los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos, la costarricense Laura Chinchilla, el chileno Eduardo Frei y el ex primer ministro de Italia, Enrico Letta.

Además, se contempla la presencia de representantes de organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Europea, OCDE, OPEP y Cepal.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno Nacional, también reunirá a empresarios y líderes globales. El objetivo es abordar temas urgentes de América Latina y definir acciones conjuntas que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad de la región.